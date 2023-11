Tierischer Einsatz in Hünxe Feuerwehr rettet Katze aus elf Metern Höhe mit einem Eimer

Die Einsatzkräfte näherten sich dem auf einer Höhe von etwa elf Metern festsitzenden Tier am Samstagmorgen über eine Leiter, wie die Feuerwehr mitteilte. Ohne Gegenwehr ließ sie sich demnach greifen und in einen an einer Leine befestigten Korb setzen. Damit konnte das Tier wieder sicher zu Boden gebracht werden.