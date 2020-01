Suche nach vermisstem Senior erfolgreich : Hubschrauber über Hamminkeln im Einsatz

Hamminkeln Über Hamminkeln war am Sonntagabend ein Hubschrauber im Einsatz. Ein älterer Mann wurde gesucht - und inzwischen wieder gefunden.

Gute Nachricht am Sonntagabend: Ein Senior im Rollstuhl, der am Nachmittag als vermisst gemeldet wurde, ist gefunden worden. Das teilte ein Polizeisprecher am Sonntagabend auf Anfrage mit. Der Mann wohnt in einem Seniorenheim an der Weststraße und war seit dem frühen Nachmittag verschwunden. Die Polizei suchte im Bereich Weikensee und im Gewerbegebiet, setzte auch einen Hubschrauber ein, der über Hamminkeln flog. Am Abend dann die Entwarnung: „Der Mann ist inzwischen wieder aufgetaucht“, sagte ein Polizeisprecher.