Halloween in Wesel Horror-Labyrinth lockt Gruselfans zur Feldstraße

Es gibt einen Tag im Jahr, auf den sich Holly Busch (8) mindestens so freut wie auf Weihnachten oder Ostern: den 31. Oktober – also Halloween. Dann nämlich, so ist es schon seit Jahren Tradition im Hause der Familie Busch, verwandelt sich das schmucke Einfamilienhaus an der Feldstraße 16 in Wesel-Obrighoven in ein echtes Gruselhaus. Wobei das nicht ganz stimmt. Denn zum zweiten Mal nach 2022 haben die Buschs ihr Eigenheim nicht nur mit allerlei Gruselpuppen geschmückt, sondern ein ganzes Horror-Labyrinth aufgebaut. Das aktuelle ist noch viel größer als das im vergangenen Jahr.