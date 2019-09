Vorfall in Schermbeck : 25 Hornissen in Rettungswagen behindern Einsatz

25 Hornissen in Rettungswagen behindern Einsatz

Vorfall in Schermbeck

Schermbeck Feuerwehreinsatz in Schermbeck: 25 Hornissen waren in einen Rettungswagen geflogen. Die Feuerwehrleute setzten einen Hochleistungslüfter ein.

Eine nicht alltägliche Amtshilfe für den Rettungsdienst hat der Löschzug Altschermbeck am Samstagabend leisten müssen. Ein Rettungswagen sollte einen Patienten in ein Krankenhaus bringen. Während der Transportvorbereitungen waren die Hecktüren des Rettungswagens geöffnet. Als der Patient dann in den Rettungswagen gebracht werden sollte, stellte die Besatzung allerdings fest, dass sich im Patientenraum rund 25 Hornissen eingenistet hatten.