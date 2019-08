Bald nehmen die Bataillone des Bürger-Schützen-Vereins Wesel und des Bürgerschützenvereins vorm Brüner Tor den stolzen Vogel unter Beschuss, der in ganzer Pracht jetzt erstmals für jedermann in der Zentrale der Niederrheinischen Sparkasse Rhein-Lippe an der Bismarckstraße zu sehen ist. Foto: Fritz Schubert