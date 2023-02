Holocaust-Gedenken in Hamminkeln Schüler im Gespräch mit einem Zeitzeugen

So kam es, dass sich die Geschichtskurse der EF und Q1 vor ihren iPads versammelten, um eine besondere Unterrichtsstunde zu erleben. Aharon Barak, Jahrgang 1936, ist Jurist und war Professor an der Hebräischen Universität Jerusalem und von 1995 bis 2006 Präsident des Obersten Gerichts in Israel. Als der Zweite Weltkrieg begann, war er gerade einmal drei Jahre alt und lebte mit seinen Eltern in der litauischen Stadt Kaunas. Auch in Litauen fiel die deutsche Wehrmacht ein und errichtete für die jüdischstämmige Bevölkerung Ghettos. Barak mit seiner Familie mussten dort hinziehen. Seinem Vater gelang es, Kontakt zu einer nichtjüdischen Familie im Land aufzunehmen, die bereit war, Aharon Barak und seine Mutter aufzunehmen. Es gelang ihnen die Flucht, versteckt in einem Sack auf einem Transporter, und auch sein Vater überlebte den Holocaust.