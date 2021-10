Feuer am Gertendorfer Weg : Scheune in Hamminkeln abgebrannt

Um 3.35 Uhr geriet östlich von Marienthal am Gertendorfer Weg eine Scheune in Brand. Foto: dpa/Friso Gentsch

Hamminkeln Bei einem Vollbrand einer Scheune am Gertendorfer Weg in Hamminkeln ist Sonntagmorgen ein hoher Sachschaden entstanden. Die Ursache für das Brandunglück ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am frühen Sonntagmorgen ist in Hamminkeln am Gertendorfer Weg, der östlich von Marienthal liegt, aus bislang unbekannter Ursache gegen 3.35 Uhr eine Scheune in Brand geraten.