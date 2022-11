Kostenexplosion in Schermbeck : Soll die Sanierung des Waldsportplatzes 2023 stattfinden?

Kostenexplosion in Schermbeck

Der Waldsportplatz (Mitte, unterer Bereich) soll saniert werden. Der Bauausschuss muss sich am 9. November für eine von drei Ausbauvarianten entscheiden. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Eine Sanierung der Anlage ist nötig, die Verwaltung ist damit beauftragt. Der Bauausschuss muss sich nun für eine der drei Ausbauvarianten entscheiden, die Kosten werden wohl enorm steigen. Was dahinter steckt.

Der Waldsportplatz in Altschermbeck muss saniert werden. Bereits am 7. September 2021 hatte der Gemeinderat die Verwaltung beauftragt, für das Projekt einen Förderantrag aus der Förderkulisse „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ zu stellen.