Tag 1 der offenen Geschäfte : Hoffnungsfroher Start für den Handel

Vergleichsweise gut besucht war die Weseler Fußgängerzone am Montagmittag. Besonders beliebt waren die sonnigen Ecken mit Aufenthaltsqualität. Auch in den Geschäften ist das Leben wieder angelaufen. Foto: Fritz Schubert

Wesel/Hamminkeln/Schermbeck Der Auftakt für die Kaufleute nach der Zwangspause kann sich sehen lassen. Die Weseler Fußgängerzone war gut besucht. Fall Mensing beschäftigt das Ministerium. Auch in Hamminkeln und Schermbeck kehrten Kunden zurück.

Nach fünf Wochen Zwangspause und zum Wochenende hin intensivierter Vorbereitung auf den Neustart ist am Montag deutlich mehr Leben in die Weseler Innenstadt zurückgekehrt. Die Fußgängerzone war schon am Vormittag gut besucht. Von Gedränge aber keine Spur. Die meisten Leute bewegten sich sehr diszipliniert, hielten Abstand, warteten geduldig, bis sie an die Reihe kamen. Ob beim Betreten der Läden oder an den Kassen. Von Normalbetrieb kann natürlich noch lange nicht gesprochen werden. Schließlich sind allerlei Auflagen einzuhalten, was das Ordnungsamt auch überprüfte. Aber es geht sichtbar voran.

Mit einer Mischung aus Hoffen und Bangen hatten die Geschäftsleute am Morgen geöffnet. Manch einer wurde positiv überrascht. Thorsten Krohn von Foto Ehlert berichtet, dass zwei Kunden bewusst nicht im Internet gekauft, sondern auf die Wiederöffnung gewartet haben. Beide erwarben hochwertige Ferngläser. Krohn sieht darin die Wirkung des Appells „Kauf lokal!“. Und er wäre natürlich froh, wenn die Rückbesinnung auf Einkaufen am Ort auch über die Zeiten von Corona hinaus Bestand haben würde. „Das wäre das Allerbeste“, sagt er. Auch Philippe Tenhaeff (Betten Tenhaeff) ist zur Mittagszeit schon sehr zufrieden. Der Neustart sei ein positives, schönes Signal, sagt Tenhaeff. Er spricht bereits von „reichlich Kundschaft und Auslieferungen“. Wichtig wäre es halt, wenn auch die Ankermieter wieder öffnen könnten. Damit meint er die großen Kaufhäuser, die unter der 800-Quadratmeter-Beschränkung leiden.

Im Babymarkt in Schepersfeld schauen Pia Pooth und ihre Mutter Anke Nietsch nach einem neuen Schlafsäckchen für Ida (sechs Monate). Foto: Klaus Nikolei

Info Wir bringen Menschen in der Krise zusammen RP-Plattform Besuchen Sie auch die neue Plattform der Rheinischen Post unter www.rp-gemeinsamstark.de. Auf dieser Plattform wollen wir Helfer und Hilfsbedürftige zusammenführen, beispielsweise für den Einkauf für einen älteren Nachbarn oder das Hilfspaket für Obdachlose. Gleichzeitig wollen wir einen Marktplatz für Dienstleistungsunternehmen aus Handel, Handwerk und Gastronomie schaffen, die durch die Krise in Not geraten sind.

Überraschenderweise ist ein paar Schritte weiter das Modehaus Mensing am Berliner Tor doch geöffnet. Das Erdgeschoss bleibt mit 650 Quadratmetern im Rahmen des Erlaubten. Aufzüge und Rolltreppen stehen, die obereren Etagen sind abgesperrt. Filialleiterin Sabine Ostrop erklärt, die Rechtsberatung ihres Hauses habe die Stadt über die Öffnung informiert. Gerd Füting vom Weseler Ordnungsamt bestätigt den Eingang dieses Schreibens. Die Stadt hat es „mit der Bitte um Klärung“ umgehend ans Gesundheitsministerium weitergereicht. So lange dies nichts Anderes sagt, bleibt Mensing in reduzierter Form offen. Hintergrund des Klärungsbedarfs ist die je nach Bundesland unterschiedliche Auslegung der 800-Quadratmeter-Regel. SPD-Fraktionschef Ludger Hovest erklärte umgehend, dass das Verbot der Öffnung reduzierter Flächen nicht einsehbar sei.

Darüber hinaus gab es für die sechs Zweierteams des Ordnungsamtes am Montag wenig zu beanstanden. Sicher musste sich noch manches einspielen oder den Regeln entsprechend hergerichtet werden. So öffnete die Parfümerie Douglas mit Verzögerung erst gegen 12 Uhr. Die städtischen Kontrolleure wurde auch mal überrascht. Bei Waffen Schaaf konnten sie zunächst den Spuckschutz auf dem Verkaufstresen nicht ausmachen. Dabei standen sie unmittelbar davor, berichtet Gabriele Osper, die übrigens ebenfalls „sehr zufrieden“ mit dem Geschäft am Vormittag war. Gleiches sagt Stefan Jeschke vom benachbarten Bekleidungsgeschäft Haffke, das wie einige andere Läden mit Rabatten an den Neustart gegangen ist. So zum Beispiel Hanne Henrichs bei Schreibwaren und Geschenkartikel Tönnes, die weder Osterdeko noch Artikel ihres kirchlichen Angebots für Konfirmation oder Kommuninon hat verkaufen können. „Ich hänge planungsmäßig in der Luft“, sagt sie, bleibt aber Optimistin.

Kundin Irmtraud Mickels (links) ist froh, dass sie bei Evelyn Kersten an der Mensing-Kasse dringend gesuchte Sachen bezahlen konnte. Foto: Fritz Schubert

Richtig gut besucht ist den ganzen Tag über der Poco-Möbelmarkt an der Schermbecker Landstraße. Dort wird von einer Mitarbeiterin mit Mundschutz jeder der Einkaufswagen frisch desinfiziert. Auf der großen Verkaufsfläche verläuft sich die Kundschaft. „Das finde ich gut, wie das hier so geregelt ist“, sagt Ruth Hartmann aus Dinslaken. Sie ist für ihre Schwester nach Wesel gekommen. „Im Internet haben wir uns eine Couchgarnitur angesehen und ich habe sie hier gekauft.“

„Kauf lokal!“ – Zum Beispiel ein Wesel-Messer bei Schaaf. Gabriele Osepr ist übrigens stolz, dass ihre Trennscheibe kaum auffällt. Foto: Fritz Schubert

Groß ist die Freude bei Timo Brandt vom Weseler Babymarkt in Schepersfeld, dass es nach über einem Monat Zwangspause jetzt wieder richtig los geht. Zwar hat der Babymarkt einen Online-Shop, „der uns schon ein bisschen gerettet hat, aber so ist es doch viel schöner.“ Froh, dass der Babymarkt nun wieder geöffnet hat, sind auch Pia Pooth und Mutter Anke Nietsch. Für die kleine Ida (sechs Monate) brauchen sie einen neuen Schlafsack und die erste Trinkflasche. „Als wir gehört haben, dass auch Babymärkte öffnen, haben wir uns vorgenommen, hierhinzukommen“, sagt Pia Pooth.

Jeder Kunde von Heiner Egeling bekommt in dem Herrenmodengeschäft in Dingden eine Mundschutzmaske. „Die hat mein 86-jähriger Vater genäht. Er ist Schneidermeister.“. Foto: Klaus Nikolei

Ortswechsel: In Hamminkeln ist die Ortsmitte am Vormittag noch vergleichsweise leer. Gleichwohl sind die Händler zufrieden mit dem Start. „Unser Kunden freuen sich sehr und einige waren auch schon da“, sagt Kirsten Terörde vom Schuhhaus Terörde exklusiv. Maximal fünf Kunden gleichzeitig lässt die Inhaberfamilie zur gleichen Zeit in das 200 Quadratmeter große Geschäft. Im Hamminkelner Ortsteil Dingden gibt es bei Herrenmoden Egeling ein Überraschung: Allen Kunden bietet Heiner Egeling kostenlos einen Mundschutz an. „Den hat mein 86-jähriger Vater genäht. Er ist Schneidermeister.“ Heiner Egeling ist froh, dass er sein Geschäft wieder öffnen darf. Denn der Online-Shop, den er im März eröffnet hatte, brachte nicht die erhofften Umsätze. Egeling hofft, „dass wir Ende des Jahres mit zwei blauen Augen davonkommen. Existenziell sind wir jedenfalls nicht gefährdet“, sagt er.

„Bei Poco ist alles gut organisiert“, findet Ruth Hartmann aus Dinslaken. Foto: Klaus Nikolei

Die Mittelstraße in Schermbeck ist an diesem sonnigen Montag nicht sonderlich gut besucht. Gleichwohl ist beispielsweise Christiane Fröhlich von der Geschenkeboutique Stender durchaus zufrieden mit den Umsätzen. „Es ist Lauf da. Die Leute sind froh, dass sie raus- und wieder etwas kaufen können“, so ihr Eindruck.