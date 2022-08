Hamminkeln : Warum Issel-Hochwasserschutz unendlich lange dauert

Angesichts der aktuellen Ebbe ist es kaum zu glauben, dass die Issel im Juni 2016 nach starken Niederschlägen ein Katastrophengebiet war. Ein Durchstich im Deich war nötig, um den Wasserstand zu senken. Foto: Malz, Ekkehart (ema)

Hamminkeln Der Isselverband erläutert am Samstag in der Hamminkelner Innenstadt das mühselige Geschäft von Planung und Schutz an der Issel. Der Weg ist zwar noch weit, aber neue Vorhaben nehmen konkrete Formen an.