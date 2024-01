Hochwasser gestern und heute Erinnerungen an die große Flut vor 30 Jahren

Der Rhein macht, was er will. Immer. Über Jahrtausende hat der Fluss sich immer wieder neue Schleifen gegraben und über Jahrhunderte den Menschen an seinen Ufern ihre Grenzen aufgezeigt. Natürlich sind die Deiche heute besser als früher. Sie sind höher und breiter, lassen dem Rhein an vielen Stellen Platz zum Ausbreiten. Wenn aber die Böden kein Wasser mehr aufnehmen können, dann kann es auch für die ausgeklügeltsten Bauwerke kritisch werden. Noch halten die Dämme. Auch werden zurzeit nicht jene Pegelstände erwartet, die vor genau 30 Jahren selbst die hochwassererprobten Menschen am Niederrhein in Alarmstimmung versetzten. Die Erinnerung daran ist Grund genug, weiter Verbesserungen anzustreben und dem Klimawandel sowie dem Katastrophenschutz forciert Rechnung zu tragen.