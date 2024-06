Teilevakuierung der Grav-Insel in Wesel „Das ist doch nur ein Hochwässerchen“

„Wenn alles normal läuft, dann dürften alle so um den 14. oder 15. Juni herum wieder zu ihren getrockneten Stellflächen zurückkehren“, sagt Frank Seibt. Obwohl die gesamte Räumungsaktion ruhig und ohne Zwischenfälle verläuft, wirkt er gestresst. Kein Wunder: Wegen der sintflutartigen Regenfälle in Teilen von Bayern und Baden-Württemberg ist das Thema Hochwasser derzeit in aller Munde. Und das hat zur Folge, dass bei Frank Seibt ständig das Telefon klingelt, weil alle möglichen Journalisten um ein Statement bitten. „Ich weiß gar nicht, was die alle wollen. Das wird doch hier, anders als in Süddeutschland, kein Hochwasser, das ist ein Hochwässerchen“, erklärt er auf Anfrage. Das dreiköpfige Team eines privaten TV-Senders, das sich an der Pforte angemeldet hat, wird von Frank Seibt freundlich, aber bestimmt der Insel verwiesen. „Tut mir leid. Ihr Sender hat hier Hausverbot“, sagt er.