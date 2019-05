Schermbeck : Ausgelassene Stimmung am Sandstrand

Nach zwei verregneten Tagen kamen am Samstag und am Sonntag viele Besucher zum Rathaus-Vorplatz. So wurde das Fest doch noch zu einem Erfolg. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Nach einem kühlen Start herrschte am dritten und vierten Tag von „Schermbeck karibisch“ Hochbetrieb.

Nasskalt war der Start der Premiere des Festes „Schermbeck karibisch“ am Donnerstag und Freitag. Doch am Samstag stiegen die Temperaturen schlagartig an, und hunderte Besucher nutzten am Wochenende die Gelegenheit, auf dem Rathaus-Vorplatz ein paar entspannende Stunden zu verbringen. Projektleiter Simon Stemmer von der Dortmunder Beach Projekt Veranstaltungs GmbH hatte im Vorfeld nicht zu viel versprochen, als er von einem großen Andrang bei guten Witterungsverhältnissen sprach. Hinter dieser Einschätzung standen die Erfahrungen aus vielen ähnlichen Veranstaltungen, die seit dem Startjahr 2012 gesammelt werden konnten.

Als am Samstag bei sonnigem Wetter um die Mittagszeit der dritte Festtag begann, tummelten sich bereits die ersten Kinder in der großen Sandfläche auf dem Rathaus-Vorplatz. Dort hatten die Veranstalter auf einer etwa 200 Quadratmeter großen Fläche eine 30 Zentimeter dicke Schicht mit Kirchhellener Sand aufgetragen und damit eine künstliche Strandlandschaft geschaffen.

Info Beachvolleyballer traten gegeneinander an Turnier Voll auf ihre Kosten kamen auch die Freizeitsportler beim Beachvolleyball-Turnier. Neun Zweiterteams traten beim Wettkampf auf dem Sandplatz vor dem Rathaus gegeneinander an. Es wurde geschmettert, gebaggert und gepasst.

Die Kinder brauchten keinen Aufruf, sich in den Sand zu legen oder einen der mehr als 50 Liegestühle zu besetzen. Die Kinderstimmen wurden nur dann übertönt, wenn auf der Bühne an der Nordseite eine Band auftrat und mit kubanischen Rhythmen für Stimmung sorgte. Die Erwachsenen zogen die überdachten Plätze an den langen Tischreihen vor oder standen in Gruppen an den Verpflegungsständen, um sich mit Speisen und Cocktails verwöhnen zu lassen.

Zur karibischen Strandparty gehörten auch Spielangebote. Sandburgen konnten gebaut werden. Die zum Bau benötigten Förmchen gab es vor Ort. Beim Kokosnuss-Boccia konnte man seine Treffsicherheit im Kreis der Konkurrenten beweisen.

„Super Ambiente und sehr schön, besonders für Eltern, die ihre Kinder entspannt hier spielen lassen können“, sagte Besucherin Heidi Stiemer. Andy Simon (29) hatte viel Spaß mit seinen beiden Kindern. „Das ist ein toller gemeinsamer Treffpunkt für Familien hier im Zentrum. Jeder kennt jeden, deshalb finde ich die Idee von Schermbeck karibisch richtig gut.“

Am Samstagabend sorgte die Band „Latino Total“ für flotte lateinamerikanische Rhythmen. „Eine tolle Sache ist das. Vor allem deshalb, weil man heute hier auch mal andere, neue Gesichter antrifft als wie beim Bankgeflüster oder dem Sommerstraßenfest“, freute sich Sibel Kösebay, die in gemütlicher Runde an ihrem Longdrink schlürfte.