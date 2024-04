Weselerin hat IQ über 130 „Das Schulsystem braucht Tabletten und Therapie“

Wesel · Wer super schlau ist, hat’s oft nicht leicht. Das weiß Alice Moustier mit ihrem IQ von über 130 nur zu gut. Die auf Zypern als Coachin lebende 38-Jährige ist in Wesel geboren, am Niederrhein aufgewachsen und hat eine klare Meinung dazu, was in unserem Schulsystem falsch läuft.

16.04.2024 , 16:36 Uhr

Alice Moustier, die vor 38 Jahren in Wesel geboren wurde, lebt als Coachin auf der Mittelmeerinsel Zypern und war jüngst für mehrere Tage zu Besuch am Niederrhein. Foto: Klaus Nikolei