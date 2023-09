Neue Photovoltaikanlage für 1,2 Millionen Euro Ökostrom speist bald die Wasserwerke

„Gleichzeitig steigt der Bedarf an Wasser insgesamt immer weiter an“, erläutert Kai Stratenwerth die Entwicklung. In den letzten 50 Jahren habe sich die jährliche Wasserabgabe von 0,9 auf 3,6 Millionen Kubikmeter (gleich 3.600.000.000 Liter) vervierfacht. Und er betont: „Wir investieren deshalb kontinuierlich in den Ausbau und den Erhalt unserer Anlagen. In den letzten Jahren wurden dafür durchschnittlich 1,3 Millionen Euro pro Jahr aufgewendet.“