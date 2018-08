Großer Markt : Wo sind die beiden Rathaustüren

Wesel (fws) Ungewohnt präsentiert sich die rekonstruierte Fassade des historischen Rathauses am Großen Markt in Wesel. Die beiden gotischen Türen sind demontiert, weil ihr Rot schon in Richtung rosa tendierte.

Sie bekommen in der Sommerfische im Fachbetrieb Weingärtner einen neuen Anstrich. Eine weiße Platte von Schreiner Biesemann schützt derweil die Stiftertafel. Ebenfalls überarbeitet wird in Kürze die barocke braune Tür.⇥RP-Foto: Peters

(fws)