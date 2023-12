Neues vom Historischen Arbeitskreis Wesel Fundgruben für Heimat- und Familienforscher

Der Arbeitskreis weist beispielhaft auf das Protokoll vom 19. Januar 1637 hin. In diesem wird festgehalten, dass der Hamminkelner Prediger Wilhelmus Bergmann den Landesherrn um Hilfe bittet, weil er „etliche Mahlen grossen Schaden vom Kriegsvolck erlitten“ hatte. Überdies geben die Dokumente Einblick in das Alltagsleben in der Stadt Wesel. Aus reformierter Sicht kommentiert wird höchstprivates Verhalten der Bewohner, aber auch der Umgang des Militärs mit Mönchen. „Die Auswirkungen der politischen Entscheidungen finden auch ihren Niederschlag in den oftmals Zuflucht suchenden aus den Klöstern entlaufenen Mönchen“, sagt Kleinholz, der diesen Band bearbeitet hat.