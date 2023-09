Historischer Heimatabend in Schermbeck Wie der Wolf einst ins Netz oder durch die Lappen ging

Rainer Gardemann berichtete von den harten Zeiten in den Schermbecker Außenbereichen über hunderte von Jahre hinweg. Über die hohe Kindersterblichkeit, die Pest, Hungersnöte und die Raubzüge fremder Heere berichtete er anschaulich. „Hier waren so ziemlich alle – ob Spanier, Niederländer oder Hessen – nur Bayern nicht“, sorgte Rainer Gardemann zwischendurch aber auch für Heiterkeit. Er erwähnte aber auch die Tatsache, dass die Menschen in den Außenbereichen ihre Tribute an den Drosten richten mussten, der in Schermbeck residierte, aber hier gesünder lebten als die Menschen in Schermbeck selbst, wo vergleichsweise viele auf engem Raum ohne fließendes Wasser und Kanalisation miteinander auskommen mussten.