Der von der Landesregierung verornete 'Tag des Kindes' wurde in Wesel auf unterschiedliche Art begangen. In der Fußgängerzone verkauften Schüler Spielzeug für einen guten Zweck, im Schulzentrum Nord wurden Linolschnitte gebastelt, auf dem Abenteuerspielplatz am Südring errichteten kleine Indianer ein Zeltlager. Der RP-Redaktion hatten Kinder ihre Sorgen geschrieben. So meinte der fünfjährige Sascha über seinen Spielplatz am Mölderplatz: 'Dass hier die Hunde überall hinkacken, stört mich. Man kann sich nirgends hinsetzen. Was würden die Hundebesitzer sagen, wenn wir bei denen in den Garten machen würden'