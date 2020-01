Historische Fotos vom Niederrhein : So lebte es sich am Niederrhein in den 70ern und 80ern

So lebte es sich am Niederrhein in den 70ern und 80ern

Wesel Ekkehart Malz hat über vier Jahrzehnte für die Rheinische Post in Wesel Bilder gemacht. Vor einigen Jahren hat sich der freischaffende Foto-Profi zur Ruhe gesetzt. Einige seiner besten Bilder zeigen wir in einer Fotostrecke.

Das bohèmehafte Auftreten, das Stargehabe anderer Fotografen, war Ekkis Sache nie. Wo andere den lauten Auftritt hinlegten –polternd rein in den Saal: „Alle mal aufstellen, ich muss gleich wieder weg“ – da kam Ekkehart Malz leise und zurückhaltend, fragte höflich, ob er die Veranstaltung kurz für ein Foto unterbrechen dürfe, fuhr dann zum nächsten Termin. 40 Jahre hat er für unsere Zeitung in Wesel, Hamminkeln, Rees und Schermbeck Bilder gemacht. Regelmäßig erscheint in unserer Zeitung seit Jahren die Fotokolumne „Aus Ekkis Archiv“; einige der besten Bilder zeigen wir hier in einer Bilderstrecke.