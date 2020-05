Hilfe aus Hamminkeln : Projekt „Rotary verbindet“ gestartet

Hamminkeln Der Rotary Club Lippe-Issel hat Laptops und Tablets angeschafft, um diese Alten- und Kinderheimen in der Region zur Verfügung zu stellen. Die Computer sind mit der Software Skype für Online-Kommunikation ausgestattet.

Der Corona-Shutdown hat auch den Rotary Club Lippe-Issel getroffen. So ist zum Beispiel die Auszeichnung der „Helden des Alltags“ im März ausgefallen. „Inwieweit diese noch in diesem Jahr nachgeholt wird, ist noch nicht entschieden“, berichtete Sprecher Hermann Burbaum. Dennoch habe man die Zeit genutzt, um dem Anspruch als Sozialclub nachzukommen. Denn nun sei das Projekt „Rotary verbindet“ entwickelt und in der Region Lippe-Issel gestartet worden.

Hintergrund ist, dass die Kontaktbeschränkungen in der Coronazeit den Rotary Club Lippe-Issel bewogen haben, sich Gedanken über das Miteinander in diesen Zeiten zu machen. Insbesondere ältere Menschen, die nicht mehr in ihren Familien wohnen und auch keine Besucher empfangen konnten in den vergangenen Wochen, sind hiervon bekanntlich besonders betroffen. So entstand das Projekt „Rotary verbindet“. Der Club hat Computer (Laptops und Tablets) angeschafft, um diese Altenheimen im Bereich des Clubs zur Verfügung stellen. Die Computer sind mit der Kommunikationssoftware Skype für Online-Kommunikation vorinstalliert und benötigen nur noch einen W-Lan-Anschluss im Altenheim.