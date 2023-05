Röcke sind Pflicht Highland Games in Wesel - das ist geplant

Manche haben es schon im TV gesehen, wenige haben es live erlebt, geschweige denn selbst ausprobiert. Die ersten Highland Games in Wesel bieten am Samstag, 29. Juli, zu allem die Gelegenheit. An dem Tag wird die Schützenwiese zwischen der Niederrheinhalle und dem Haus des Bürger-Schützen-Vereins Wesel (An de Tent 9) zum Sportplatz für das urwüchsige Kräftemessen, das seine Wurzeln im schottischen Hochland hat. Seltsame Sportgeräte gehören ebenso dazu wie die Pflicht, einen Rock zu tragen. Wie die Organisatoren am Mittwoch vorstellten, richtet sich die Veranstaltung nicht an Profis. Jeder ist aufgerufen, ein Team auf die Beine zu stellen. Der Umgang mit den Gerätschaften wird vorher mit Experten geübt.