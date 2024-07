Schottenrock-Pflicht für alle Teams So werden die zweiten Highland Games in Wesel

Wesel · Nach der erfolgreichen Premiere der schottischen Veranstaltung im vergangenen Jahr findet das Event am letzten Samstag im Juli erneut in Wesel statt. Welche Disziplinen es geben wird, was die Organisatoren darüber hinaus anbieten – und wie man sich noch kurzfristig als Mannschaft anmelden kann.

17.07.2024 , 12:49 Uhr

Auch der Baumstamm-Überschlag – so wie hier in Rommerskirchen-Oekhoven – gehört zu den Disziplinen auf dem Fusternberg. Foto: Georg Salzburg (salz)