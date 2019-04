Fachgeschäfte an der Korbmacherstraße : Seit 30 Jahren im Herzen von Wesel

Fachgeschäfte an der Korbmacherstraße

Stefan Hetkamp betreibt seit 30 Jahren das Fahrradfachgeschäft 2 Rad und Nähmaschinen Hetkamp an der Korbmacherstraße. Foto: Markus Joosten

Wesel Das Herrenmodegeschäft Scalinas Men Fashion und die Fahrrad-Fachwerkstatt 2 Rad Hetkamp (beide an der Korbmacherstraße) feiern runde Geburtstage.

Hemden, Krawatten, Hosen, Gürtel, Pullover und Anzüge: Jörg Schulz’ Modegeschäft an der Korbmacherstraße widmet sich voll und ganz dem Kleidungsstil der Herren. Und das seit mittlerweile 30 Jahren. „Ich habe damals als Chef einer Textilfirma meinen Job verloren“, erinnert sich Schulz an die Geburtsstunde von Scalinas Men Fashion. „Also wagte ich die Flucht nach vorne.“ Gesagt, getan. Hier in Wesel übernahm er das Modegeschäft Wiebus, pendelte lange Zeit aus Tönisvorst tagtäglich auf die rechte Rheinseite. „Die Anfänge hier waren direkt super“, erzählt er.