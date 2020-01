Internationale Blankenburg Vereinigung Wesel : Blankenburg-Archiv geht an die Weseler Bürger-Schützen

Blankenburg-Archiv geht an die Weseler Bürger-Schützen

Hermann Ludwig Blankenburg (auf der Bühne im dunklen Anzug) beim Gardefest des Verbandes Rheinisch-Westfälischer Gardevereine am 6. Juli 1930 in Wesel. Foto: Stadtarchiv Wesel/Stadtarchiv wesel

Hamminkeln/Wesel Die Internationale Blankenburg Vereinigung Wesel (IBV) wird das Archiv und das Vermögen Ende Januar an den Bürger-Schützen-Verein Wesel übergeben. Das bedeutet auch die endgültige Auflösung der Vereinigung.

Die Internationale Blankenburg Vereinigung Wesel (IBV) mit ihrem Hamminkelner Geschäftsführer Heinz Breuer schlägt das letzte Kapitel auf. Die Vereinigung, die das musikalische Erbe des 1956 in der Kreisstadt gestorbenen Marschkönigs Hermann Ludwig Blankenburg betreut, wird das Archiv und das Vermögen Ende Januar an den Bürger-Schützen-Verein Wesel übergeben.

Damit endet endgültig die Geschichte der IBV, die im Oktober 2018 auf der Mitgliederversammlung im Bürgerhaus Hamminkeln die Auflösung des Vereins beschlossen hatte. Das umfangreiche Notenarchiv wurde bereits der Deutschen Gesellschaft für Militärmusik übergeben. An der Blankenburgstraße, früher Gartenstraße, wo sein Haus stand, erinnert eine Büste an den Komponisten.

„Dieser lange geplante Schritt lag darin begründet, dass das Leben und Wirken des deutschen Marschkönigs Hermann Ludwig Blankenburg, der bis zu seinem Tod 40 Jahre in Wesel gewohnt hatte, in Text und Ton umfangreich erfasst worden war“, sagt Heinz Breuer. Der Vereinszweck sei damit erfüllt, nach den juristischen Verfahren und den entsprechenden Sperrfristen könne nunmehr die Übergabe des Vermögens und Vereinsarchivs erfolgen.

Das soll im Bürgerschützenhaus Wesel an den Präsidenten Ferdi Breuer mit Vorstand erfolgen. Man habe viel erreicht, so Breuer. In Hochzeiten hatte der IBV über 100 Mitglieder, das Internationale im Vereinsnamen bestätigten Teilnehmer aus Japan, den USA, Großbritannien, Schweden, der Schweiz und anderen Ländern.