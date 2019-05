Spenden aus Hamminkeln helfen : Hilfe für Arme und Alte in Bosnien

Mit den Spenden vom Niederrhein werden in Bosnien Schafe gekauft und an Kleinbauern verteilt. Foto: Heribert Hölz

HAMMINKELN/WESEL Heribert Hölz (77) aus Neukirchen-Vluyn hat jetzt die 90. Hilfstour unternommen. Die Not verschwindet nicht, und er ist einer der wenigen verbliebenen Unterstützer. Deshalb darf der Spendenfluss nicht versiegen.

„Wir hören nichts in den Medien von Bosnien, die Leute vergessen das Land. Das ist ein Problem.“ Heribert Hölz muss es wissen. Der 77-Jährige war jetzt zum 90. Mal in dem Land auf dem Balkan, in dem mitten in Europa die Armut regiert.