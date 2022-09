60 Aussteller : So schön wird der Herbstmarkt in Loikum

Herbstmarkt Loikum Foto: privat

LOIKUM Im Herzen des Dorfs wird am 3. Oktober herbstlich gefeiert. Zuletzt fand der Markt 2018 statt. Geboten werden Kunsthandwerk und Leckereien. Es warten auch besondere Highlights für die Jüngsten.

Am Feiertag, Montag, 3. Oktober, heißt es wieder Herbstmarkt in Loikum. Wie Thomas Wingerath vom Orga-Team des Dorfes mitteilt wird ein interessantes und buntes Programm geboten – und eine der wichtigen Veranstaltungen im kleinen Hamminkelner Ortsteil. Denn der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Hamminkeln, Löschgruppe Loikum, lädt zum traditionellen Herbstmarkt in und um die Bürgerhalle ein. „Heißen Sie mit uns den Herbst willkommen“ , heißt das Motto, das Carsten Nienhaus, Vorsitzender des Fördervereins, ausgibt. Zu sehen und zu erleben gibt es einiges. So werden alte Traktoren, Strohballen und Kürbisse den Eingang zum Markt zieren, und schon ab dort beginnt die abwechslungsreiche, für die ganze Familie konzipierte, Verkaufsausstellung im Herzen Loikums. Kreative Ideen und hochwertige Produkte rund ums Landleben werden von über 60 Ausstellern gezeigt.

„Von fern kann man dann den leckeren Duft nach allerlei Köstlichkeiten aufnehmen. Der Markt mobilisiert alle Sinne zum Riechen, Sehen, Schmecken und Fühlen“, berichtet Thomas Wingerath. Schönes Kunsthandwerk gehört zum Angebot ebenso wie ausgesuchte Mode, Schönes und Praktisches für Haus und Garten, edle Weine und tolle Leckereien, herbstliche Dekoration sowie regionale Produkte.

Unter anderem werden Forellen inmitten des Marktes geräuchert, mit einer jahrhundertalten Sockenstrickmaschine wird gezeigt, wie man früher Socken herstellte und auf einer Drechselmaschine stellt ein Drechsler sein Handwerk vor, eine Künstlerin wird mit ihrer Buchfaltkunst begeistern. Dort entstehen durch das Falten von Buchseiten in aufgeschlagenen Büchern kunstvolle Objekte. Auch die Klassiker Floristik und Holzarbeiten können in Loikum wieder bestaunt werden. Vor allem für die jüngsten Besucher wird es also viel zu erleben und zu bestaunen geben.

Auch einige Fördervereine werden die Chance nutzen, auf dem Markt ihre Arbeit darzustellen. So werden sich der Kinderpalliativverein Löwenzahn & Pusteblume, der Förderverein des St. Antonius Kindergarten Loikum, die Grundschule Loikum/ Wertherbruch und auch der Bürgerbusverein vorstellen und um Unterstützung werben. Erstmalig dabei ist in diesem Jahr die Jugend- und Kinderfeuerwehr. Das interessante Rahmenprogramm für Groß und Klein rundet den Herbstmarkt in diesem Jahr ab. So wird ein Falkner seine Tiere vorstellen und auch in Gehegen zeigen, die sich über den Markt verteilen. Hühner, Enten, Meerschweinchen und Esel sind dabei anzuschauen. Die Kindertagespflege Storchennest wird zudem für die kleinen Besucher ein abwechslungsreiches Kinderprogramm bieten.