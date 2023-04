Seniorensportgruppe So geht es - sportlich und gesund im Alter

„Nach 45 Jahren ist es soweit – Danke für diese schöne Zeit.“ Wer Heinz Breuer kennt, weiß, dass er gerne reimt, wenn es um Einladungen und persönlich aufgemachte Mitteilungen geht. Die sind oft mit Zeichnungen und Signets und bunten Buchstaben versehen. Auch diesmal hat er in bunter frischer Manier einen Meilenstein sprachlich sowie zeichnerisch angekündigt: Seit 45 Jahren besteht die „Senioren-Sportgruppe Heinz Breuer“, und das ist wieder so ein Team, in dem und mit dem der Hamminkelner aktiv ist. So hat er es immer gehalten, er ist gerne in Aktion, übernimmt Verantwortung und hält Gruppen zusammen. Er hat jetzt die Einladung zum Ausstand für die Seniorensportler verschickt, am 15. Mai wird ab 18 Uhr auf dem Brauereihof Kloppert gefeiert.