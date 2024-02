Preisverleihung ohne Pokale Inklusive Projekte mit Kreis Weseler Heimatpreis ausgezeichnet

Man kann nicht alles haben. Und schon gar nicht auf einmal. Ob beim Einkaufen im Supermarkt, bei der Suche nach einem Ersatzteil, einem Handwerker, einem neuen Mitarbeiter: Überall herrscht Mangel. So geht es offenbar auch dem Land NRW in Sachen Pokale. Die Heimatpreisträger 2023 des Kreises werden jedenfalls noch eine Weile auf die Schmuckstücke für ihre Vitrinen warten müssen. Die Urkunden und die vermutlich noch wichtigeren Schecks waren jedenfalls da, als am Mittwochabend die drei Preisträger im Weseler Kreishaus von Landrat Ingo Brohl ausgezeichnet wurden.