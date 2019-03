Theaterspaß in Hamminkeln: Heimatbühne führt neues Lustspiel auf

Hamminkeln Gleich viermal treten die Laiendarsteller auf. Karten – mit Ermäßigung für Kinder – gibt es im Vorverkauf.

Die Premiere ist am Samstag, 30. März, ab 19 Uhr im Bürgerhaus Friedenshalle Hamminkeln, Marktstraße. Tags darauf gibt es eine zweite Vorstellung ab 18 Uhr. Zum ersten Mal tritt dann das Laienspiel-Ensemble am Freitag, 5. April, 19 Uhr, in der Begegnungsstätte Mehrhoog (gleich neben der Feuerwache) auf. Tags darauf ist dann noch eine Aufführung im Saal Glowotz in Brünen geplant, die Vorstellung beginnt um 19 Uhr.