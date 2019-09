Freitagabend in Schermbeck : Nicht alle Geschäfte haben mitgemacht

Vor allem im Bereich des Schermbecker Reisebüros war am Freitagabend etwas los. Foto: Helmut Scheffler

Schermbeck Bei der Aktion „Heimat schoppen“ war am Freitagabend die Mittelstraße für Fußgänger reserviert. Vor den Geschäften plauderten Händler mit ihren Kunden. Die Werbegemeinschaft hofft 2020 auf mehr Resonanz.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Scheffler und Helmut Scheffler

Am Freitagabend startete die Schermbecker Werbegemeinschaft (WG) zum fünften Mal ein „Heimat shoppen“. Dabei war die Mittelstraße zwischen Schienebergstege und Ludgeruskirche zwischen 18 und 22 Uhr für Fußgänger reserviert.

Die Gestaltung des „Heimat shoppen“ überließ der WG-Vorstand den Betrieben. Ziel war es, wie schon in den Jahren zuvor, in entspannter Atmosphäre mit den Kunden in Kontakt zu kommen sowie das jeweilige Leistungs- und Warenangebot zu präsentieren und zu verkaufen. Einzige Vorgabe: Die Begegnung sollte nach Möglichkeit vor dem Laden erfolgen. Die Vorgabe war leicht zu erfüllen, weil es auch in den Abendstunden trocken blieb und für die Jahreszeit ungewöhnlich mild.

Info Ein Beitrag zur Lebensqualität Hintergrund Durch die Aktion „Heimat shoppen“ soll beim Kunden das Bewusstsein gestärkt werden, dass er durch den Einkauf vor Ort sein eigenes Lebensumfeld mitgestaltet.

Wie in den vergangenen Jahren, so blieben auch diesmal in mehreren Geschäften die Türen geschlossen. Besonders im unteren Bereich der Mittelstraße und östlich der Landwehr entstanden große Lücken. Einige Geschäfte verzichteten auf jede besondere Präsentation, unterstützten aber das „Heimat shoppen“ zumindest durch eine offene Ladentür oder durch beleuchtete Schaufenster.

Umso mehr bemühten sich die übrigen Kaufleute, ihren Kunden oder Passanten ein paar angenehme Abendstunden zu bescheren. Wer vom Rathaus kam, erlebte das Heimat shoppen-Feeling erstmals in Höhe der Geschäfte Schuhhaus Draeger und Schermbecker Reisebüro. In diesem Bereich standen Menschen plaudernd zusammen. Von spendablen Geschäftsleuten wurden sie kostenlos mit Getränken und Häppchen verwöhnt.

Besonders groß war der Andrang zwischen Volksbank und „Berger wohnen“. Wirtschaftsförderin Sabrina Greiwe porträtierte Fest-Besucher, um die Fotos für eine gemeindliche Werbekampagne zu verwenden. Vor der Geschenkboutique Stender in der Mittelstraße 58 erwartete ein Barkeeper die Passanten mit Cocktails. Auch in der Bachstraße hatten einige Geschäfte lange geöffnet. In der oberen Mittelstraße ließen sich nur vergleichsweise wenige Festbesucher blicken. Trotzdem beteiligten sich einige Einzelhändler am „Heimat shoppen“, um auf diese Weise ihre Solidarität mit der Schermbecker Werbegemeinschaft zu beweisen. Die hatte im Vorfeld ordentlich die Werbetrommel gerührt.