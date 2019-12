Kirche an den Weihnachtstagen in Wesel, Hamminkeln und Schermbeck : Heiligabend bis zweiter Weihnachtstag: Alle Gottesdienste

Blick in die katholische Kirche St. Peter in Büderich. Foto: Jana Bauch (jaba)

Wesel/Hamminkeln/Schermbeck Wann findet an Weihnachten welcher Gottesdienst statt? Unsere Übersicht zeigt alle Termine.

WESEL

EVANGELISCHE GOTTESDIENSTE

Willibrordi-Dom: Di. 15 Uhr Familiengottesdienst (FamG) Pfarrerin Biebersdorf, 17 Uhr Gottesdienst (G) Bergfeld, 23 Uhr G Biebersdorf; Mi. 11 Gottesdienst mit Abendmahl (GmA) Bergfeld; Do 11 G Biebersdorf. - Gnadenkirche: Di. 15 FamG Brödenfeld, 17 G Goldbach; Mi. 10 GmA Brödenfeld; Do. 10 SingeGmT Goldbach. - Kirche am Lauerhaas: Di. 14 KrabbelG Holthuis, 15 FamG Holthuis, 17 G Holthuis; Mi. 10 GmA Holthuis. - Friedenskirche: Di. 14 GmKita Dr. Kock, 15 G Dr. Kock, 17.30 G Dr. Kock; Do. 11 G Dr. Kock. - Ev. Krankenhaus: Di. 15 G Gawehn. - Stadtmission, Haus Wittenberg: Di. 16 G; Do. 10 G. - Schlosskirche Diersfordt: Di. 23 G Junge; Do. 11 GmA Junge. - Flüren: Di. 15 FamG Junge, 17 G Junge; Mi. 10 GmA Junge. - Bislich: Di. 16 FamG Krause; Do. 10 GmA Junge. - Büderich: Di. 15.30 G Kock, 17.30 G Hankwitz; Mi. 10 GmA Hankwitz; Do. 10 G Mielke.

KATHOLISCHE GOTTESDIENSTE

Pfarrgemeinde St. Nikolaus Wesel, St. Martini: Di. 16, 22; Do. 10. - St. Mariä Himmelfahrt: Di. 19; Mi. 11.30. - Engelkirche: Di. 17; Mi. 10.30. - St. Franziskus: Mi. 9; Do. 9. - St. Antonius, Obrighoven: Di. 15, 19; Do. 10.30. - Herz-Jesu, Feldmark: Di. 15, 17; Mi. 10. - St. Marien, Flüren: Di. 18; Do. 9.30. - St. Johannes, Bislich: Di. 16, 21; Do. 11. - St. Aloysius, Bergerfurth: Mi. 10; Do. 8.30.

Marien-Hospital: Mi. 9.

St. Peter, Büderich: Di. 15, 18.30; Mi. 11; Do. 11. - St. Mariä Himmelfahrt, Ginderich: Di. 15, 18.30; Mi. 9.30; Do. 9.30.

HAMMINKELN

EVANGELISCHE GOTTESDIENSTE

Kirche: Di. 14.30 FamG Schulz-Guth, 16 FamG Weiberg, 18 G Schulz; Mi. 9.30 GmA Schulz-Guth. Arche: Di. 16 G Schulz; Mi. 18 GmA Sieg. - Brünen: Di. 15 FamG Heucher, 17 G Heucher; Mi. 9.30 GmA Sieg. - Haffen-Mehr-Mehrhoog: Dorfkirche Mehr: Di. 15 FamG Jäger, 18.30 G Krämer; Mi. 9.30 GmA Krämer. Gemeindezentrum Mehrhoog: Di. 16 G Krämer, 17.15 G Krämer. - Ringenberg: Di. 15 FamG Glod; Do. 11 G Heucher-Baßfeld. - Wertherbruch: Di. 18 G Glod, 23 G Glod; Mi. 11 GmA Glod. - Dingden: Di. 16 G Amendt-Eggers; Mi. 9.30 GmA Glod.

KATHOLISCHE GOTTESDIENSTE

St. Maria Himmelfahrt, Hamminkeln: Di. 14.30, 16; Mi. 9, 10.30; Do. 9. Christus-König, Ringenberg: Di. 18; Do. 10.30. - Heilig-Kreuz, Mehrhoog: Di. 16, 22; Mi. 11; Do. 11. - St. Pankratius, Dingden: Di. 15, 16.30, 18.30; Mi. 8.30, 10, 18; Do. 8.30, 10. - St. Maria Himmelfahrt, Marienthal: Di. 16, 19; Mi. 10; Do. 10. - St. Antonius, Loikum: Di. 15.30; Mi. 9.30; Do. 9.30.

SCHERMBECK

EVANGELISCHE GOTTESDIENSTE

Schermbeck: Di. 15 FamG Hofmann, 17 G Hofmann, 23 G Herzog; Mi. 18 GmA Hofmann; Do. 10 SingeG Herzog. - Drevenack: Kirche: Di. 16 G Bender, 18 G Herzog, 23 G Bender; Mi. 10 GmA Joppien.

KATHOLISCHE GOTTESDIENSTE

St. Ludgerus: Di. 15, 16.30, 19; Mi. 8.30, 10.30; Do. 8.30, 10.30.

(sep)