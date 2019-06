Hamminkelner Streit im Ausschuss : Heftige Debatte um Klimaschutz

E-Auto-Säulen gibt es in Hamminkeln schon. Reicht das? Was braucht es noch? Foto: dpa/Monika Skolimowska

Hamminkeln In Hamminkeln gab es eine Sitzungsunterbrechung wegen der Frage, wie Klimaschutz aussehen soll.

Die Klimapolitik ist Thema Nummer 1 in Deutschland, doch die konkrete Umsetzung nötiger Maßnahmen und die Erreichung der Klimaschutzziele ist umstritten. Diese Kontroverse macht auch vor Hamminkeln nicht Halt. Im Fachausschuss kam es am Mittwochabend zu einer heftigen Debatte unter anderem zwischen Johannes Flaswinkel (Grüne), der die Ausrufung des Klimanotstandes in der Stadt beantragt hatte, und Bürgermeister Bernd Romanski (SPD), der sich nicht nur am Begriff rieb, sondern auch an den von den Grünen ins Auge gefassten Zwangsmaßnahmen; weil die zwar Freiwilligkeit wollen, aber nicht davon ausgehen, dass dies reicht. So sahen es auch FDP, USD und SPD, während die CDU den Grünen folgte.