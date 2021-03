Haushalt in Schermbeck für 2021 : Parteien ärgern sich über die geplante Erhöhung der Grundsteuer

Haushalt in Schermbeck für 2021

Schermbeck Die Grünen, FDP und BfB lehnten den Haushalt der Gemeinde Schermbeck für das Jahr 2021 aus diesem Grund sogar komplett ab. Es wird unter anderem befürchtet, dass preiswertes Wohnen so seltener wird. Welche Kritikpunkte es sonst noch gibt.

Gegen die Stimmen der vier Ratsvertreter von Bündnis 90/Die Grünen und der beiden Vertreter von FDP und Bürger für Bürger (BfB) hat der Gemeinderat am Mittwoch mit großer Mehrheit für den vom Kämmerer Frank Hindricksen vorgelegten Haushaltsplan für das Jahr 2021 votiert. Während die CDU dem Haushalt zustimmte und die SPD die Verwaltung für die geleistete Arbeit in der schwierigen Zeit lobte, stimmte Die Partei dem Haushalt zu, obwohl der Fraktionsvorsitzende Manuel Schmidt bei der Beschreibung des Haushalts mit satirischen Formulierungen nicht geizte. Vertreter von Zukunft Schermbeck waren in der Sitzung des Gemeinderates nicht anwesend.