Haushaltsstreit in Hamminkeln SPD fordert „Ende der Verweigerungshaltung“ der CDU

Politisch verwundert ist Schulters nun, dass die CDU eine Konsolidierungskommission für Hamminkeln verlangte, deren Fraktion im Kreistag die Anträge von FDP und SPD zur Bildung einer Konsolidierungskommission aber ablehnte. Der SPD-Vorsitzende fragt nun: „Kennen Ihre Mitglieder Ihre kommunalen Anträge nicht oder ist es Ihren Parteivertretern im Kreis vollkommen egal, welche Konsequenzen das in ihrer Kommune hat? Wollen oder können Sie als größte Fraktion im Hamminkelner Rat Ihre Ideen und Ansätze in Ihrer Kreistagsfraktion nicht zur Geltung bringen?“ In Hamminkeln jedenfalls sei die SPD bereit, die Ihre Forderung nach einer Haushaltskonsolidierungskommission „konstruktiv zu prüfen und auch die geplanten Investitionen noch einmal kritisch unter die Lupe zu nehmen“. Dann müsse die CDU ihre Verweigerungshaltung zum Haushalt in Hamminkeln aber aufgeben.