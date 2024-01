Hamminkelns Haushalt SPD sieht eigene Stadtwerke positiv und will politisch mitmischen

Thema Flüchtlingssituation: 18 Millionen für festgebaute Unterkünfte sind für 2025 schon eingeplant, das akzeptiert die SPD. Sie verweist darauf, dass man in Hamminkeln „keine Turnhallen besetzen muss“. Den Weg, die Aufnahme über Landes-ZUE – Zentrale Unterbringungseinrichtung – zu gehen, schätzen die Sozialdemokraten als positiv ein. Der Bürgermeister mache das richtig, denn die Stadt spare so drei Millionen oder „300 Punkte Grundsteuer B zusätzlich“. Das Hauptargument sei aber, so Adams, dass heimische Schulen und Kitas nicht belastet würden, weil diese in einer ZUE vorhanden wären. Überhaupt, die Schulen: Der Neubau der Grundschule Hamminkeln, die Förderschule in Ringenberg, die gut laufe – die SPD unterstützt unverändert die hohen Bildungsinvestitionen.