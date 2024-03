Hausbrand in der Weseler Innenstadt Identität des Opfers noch immer ungeklärt

Auch einen Tag nach dem verheerenden Hausbrand an der Ferdinand-Galle-Straße in der Weseler Innenstadt ist die Identität der im Dachgeschoss entdeckten Leiche noch nicht geklärt. Zwar sei die Wahrscheinlichkeit gegeben, dass es sich bei dem Toten um den 62-jährigen Hauseigentümer handeln könnte, erklärte eine Sprecherin der Kreispolizeibehörde in Wesel. Aber: „Die Obduktion der Leiche durch einen Rechtsmediziner ist noch nicht abgeschlossen, es gibt noch kein Ergebnis. Und bevor die Identität des Toten nicht einwandfrei geklärt ist und die Angehörigen informiert wurden, können wir nichts bestätigen.“ Die Polizei arbeite professionell und hochsensibel an dem Fall. Mit einem Ergebnis sei in der nächsten Woche zu rechnen.