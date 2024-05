Sonderausstellung im Weseler LVR-Niederrheinmuseum Die spannende Welt der Hanse aus 1,4 Millionen Lego-Steinen

Wer lange nicht – oder vielleicht sogar noch nie – im Weseler Niederrheinmuseum war, das 1998 als Preußen-Museum eröffnet worden war und sich seit 2018 in der Trägerschaft des Landschaftsverbandes Rheinland (LVR) befindet, sollte dem ehemaligen Körnermagazin der Zitadelle in nächster Zeit unbedingt einen Besuch abstatten. Vielleicht schon an diesem Wochenende. Denn bis zum 9. August ist im Obergeschoss des Museums, An der Zitadelle 14 bis 20, die Sonderausstellung „Hanse steinreich“ zu sehen. Danach bleibt das Museum wegen Umbauarbeiten bis Februar 2025 geschlossen.