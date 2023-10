27. bis 29. Oktober in Wesel Hansefest: Ein historischer Familienspaß

Wesel · Die 28. Auflage des Spektakels bringt von 27. bis 29. Oktober wieder besonderes Flair in die Innenstadt. Darunter allerlei Neues. So wird Dinslaken offiziell in die Rheinische Hanse aufgenommen. Rees will folgen.

09.10.2023, 15:20 Uhr

Ein Höhepunkt des Hansefestes in Wesel ist der Umzug am Samstagabend. Foto: WM

Hansefest ist zweifelsohne eine der beliebtesten Veranstaltungen in Wesel. Besonders Familien Tauchen gern in die Hochzeit des spätmittelalterlichen Fernhandels ein, in der die Stadt ihre wirtschaftliche Blüte erlebte. Von Freitag, 27., bis zum verkaufsoffenen Sonntag, 29. Oktober, dürfte dies bei der nunmehr 28. Auflage nicht anders sein. Da sind sich Ludwig Maritzen, Sekretär der Hanse-Gilde Wesel, und Sandra Allofs von Wesel-Marketing aus Erfahrung einig.