27. bis 29. Oktober in Wesel Das erwartet die Besucher beim Historischen Hansefest

Wesel · Die 28. Auflage des Spektakels bringt von 27. bis 29. Oktober wieder besonderes Flair in die Innenstadt. Darunter allerlei Neues. So wird Dinslaken offiziell in die Rheinische Hanse aufgenommen. Rees will folgen.

10.10.2023, 09:47 Uhr

Ein Höhepunkt des Hansefestes in Wesel ist der Umzug am Samstagabend. Foto: WM