Traditionsveranstaltung in Wesel : Sechs gute Gründe für einen Besuch des Hansefestes

Foto: Klaus Nikolei 31 Bilder So schön ist das Hansefest 2022

Wesel Am Samstag und am Sonntag wird das Historische Hansefest bei frühlingshaften Temperaturen Scharen in die Weseler Innenstadt locken. Wir nennen Gründe, wieso Sie vorbeischauen sollten. Einer davon hat mit Essen zu tun.

Mehrere Tausend Besucher aus nah und fern werden Samstag und Sonntag in der Weseler Innenstadt beim Historischen Hansefest erwartet, das am gestrigen Freitag am Berliner Tor offiziell eröffnet wurde. Weil auch das Wetter mit Temperaturen von mehr als 20 Grad mitspielt, dürften die Organisatoren der Stadt und der Weseler Hansegilde am Ende ein rundum positives Fazit der Veranstaltung ziehen, die in den vergangenen beiden Jahren der Pandemie zum Opfer gefallen ist. Wesentlicher Gedanke des Festes ist es, getreu dem Motto „Vesalia hospitalis“, die Freundschaft zu anderen Hansestädten im In- und Ausland zu pflegen und die Geschichte der Blütezeit Wesels in Erinnerung zu behalten. Wir nennen ein halbes Dutzend guter Gründe, das Hansefest zu besuchen.

Historischer Bauern- und Mittelaltermarkt Buntes Treiben herrscht auf dem Bauern- und Mittelaltermarkt. Zwischen der Hohen Straße und dem Berliner Tor bieten mehr als 50 Händler ihre Waren an. Das Angebot reicht von historischen Gewandungen über Lederwaren bis hin zu Schmuck, Fellen und Korbwaren. Wer möchte, kann sich im nostalgischen Fotostudio ablichten lassen oder einen Blick auf die historische Gutenbergpresse werden. Musiker und Gaukler sorgen für Unterhaltung.

Mittelalterlicher Marktplatz Wer eine Zeitreise ins Mittelalter beginnen möchte, ist rund um das Berliner Tor an der richtigen Adresse. Hier sollen am Wochenende Obst und Gemüse, Fisch und Wein feilgeboten werden. Beim Barber, so verspricht es Wesel Marketing, kann „Mann“ sich die Haare schneiden oder kleine Wunden behandeln lassen. Das Zähnereißen lernt er gerade noch - mutige Besucher sind also willkommen. Der Münzmeister zeigt und verkauft besondere Münzen und Schülerinnen und Schüler des Andreas-Vesalius-Gymnasiums malen historische Bilder. Im Bogen des Berliner Tores präsentiert sich die Hansegilde und bietet dort hochprozentige Spezialitäten wie beispielsweise Drachenglut und Schimmmerwein.

Hansestädte präsentieren sich Die Hansemeile ist seit mehr als 25 Jahren fester Bestandteil des Festes. Jährlich präsentieren sich von der Brückstraße bis zur Kreuz-/Korbmacherstraße 14 verschieden Hansestädte (inklusive Wesel) mit ihrem touristischen Angeboten und regionalen Produkten. Köstlichkeiten wie der Salzwedeler Baumkuchen, die „Heiße Hanseliebe“ aus Wesel oder die Wurstspezialitäten aus Mühlhausen unweit von Eisenach versprechen einen genussreichen Rundgang. Mit eigenen Ständen vertreten sind die Hansestädte Arnsberg, Brilon, Dinslaken, Dorsten, Emmerich, Haltern am See, Hattingen, Kalkar/Grieth, Mühlhausen, Neuss, Salzwedel, Stralsund sowie natürlich Wesel und Wipperfürth.

Hansezeit spielerisch erleben Ebenfalls am Berliner Tor kommen alle auf ihre Kosten, die gerne spielen oder wissen wollen, womit die Menschen vor 600 Jahren gespielt haben. Im Mittelpunkt des damaligen Zeitvertreibs standen dabei auch viele Spiele, die ihrer Arbeits- beziehungsweise Alltagswelt entstammten. Auf die spielbegeisterten Besucherinnen und Besucher warten heute und morgen 14 Nachbauten mittelalterlicher Hanse-Spiele, die Jung und Alt begeistern sollen. Die „Hängende Scheibe“ mit dem Originalnachbau eines „mittelalterlichen Hanse-Krans“ gehört ganz sicher zu den Höhepunkten. Sie verdankt ihre Entstehung dem Abwiegen von Waren auf einem Holzbrett. Unterschiedliche Holzklötze müssen vorsichtig und mit viel Geschick auf die Holzscheibe verladen werden, ohne dass sie herunterfallen. Weitere Holzspiele, auf die man sich freuen kann, sind das Hanse-Labyrinth, die Hanse-Schiffwettfahrt, das Hanse-Paarsuchspiel, das Tischkegelspiel und der Kugel-Fahrstuhl. Für die Kleinen gibt es das Hanse-Angelspiel, außerdem eine Wikinger-Schiffschaukel, die schon am ersten Tag bestens angenommen wurde.

Verkaufsoffener Sonntag Von 13 bis 18 Uhr werden Sonntag zahlreiche Geschäfte zwischen dem Willibrordi-Dom und dem Berliner Tor ihre Pforten für die Besucher öffnen. Zeit genug also, um zu stöbern, Kleidung für die kalte Jahreszeit anzuprobieren und am Ende ein Andenken aus Wesel mit nach Hause zu nehmen.