Schranke geöffnet, Parken verboten Ärger über Knöllchen beim Weseler Hansefest

Und mag die allgemeine Stimmung im Einzelhandel noch so durchwachsen sein: Sonderveranstaltungen mit verkaufsoffenen Sonntagen locken weiter Besucher in die Weseler Innenstadt. Das beliebteste Event ist zweifelsohne das Hansefest Ende Oktober, weil es mit seinem historischen Charakter alle Generationen anspricht. Die jüngste Ausgabe allerdings konnte nicht in allen Belangen punkten. Wie Ludwig Maritzen vom Vorstand der Hanse-Gilde beklagt, wurden Gäste, die am Hansefest-Sonntag bei Rewe Blankenagel an der Friedrichstraße parkten, aufgefordert, 39,90 Euro an die Fair parken GmbH zu zahlen.