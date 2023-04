Wesels großer Heimatverein Was die Hanse-Gilde 2023 vorhat

Wesel · Die Hanse-Gilde Wesel hat sich viel vorgenommen. Unter anderem sind Filmprojekte dabei. Eins läuft bereits in Dinslaken, ein zweites folgt in Wesel und ist für den Einsatz an Schulen gedacht. Denn Geschichte kann junge Leute eben doch faszinieren.

10.04.2023, 06:44 Uhr

Das Hansefest 2022 war bestens besucht. Jona und Sara, die zu den jüngsten Akteuren der Gilde gehören, hatten mit Mutter Sandra Vooren ihren Spaß. Foto: Klaus Nikolei

Wer die Erinnerung an die Historie eines Ortes wachhält, wird schnell der Heimattümelei oder eines übertriebenen Nationalstolzes bezichtigt. Das mag auf manche Gruppierungen zutreffen, doch die meisten Heimatvereine sind längst in der Jetztzeit angekommen und offen für Neubürger oder setzen sich gar für die Integration von Flüchtlingen ein. Rückbesinnung und Neugier müssen sich nicht ausschließen. Ein Musterbeispiel liefert die Hanse-Gilde Wesel. „Seit 1997 beschäftigen wir uns mit der Geschichte Wesels, insbesondere mit der Hansezeit, der Blütezeit im Mittelalter“, sagt der Verein auf seiner Webseite. Und: „Wir machen Geschichte lebendig.“ Das stimmt in diesem Jahr ganz besonders, denn es stehen zwei Filmprojekte auf dem Programm.