Jugendförderer und Politiker Juze trauert um Hans Reimann

Die Jugendeinrichtung Juze und ihr Förderverein trauern um ihren langjährigen Förderer Hans Reimann. Rita Nehling, im Rathaus zuständig für die Bereiche Bildung, Sport und Kultur, erinnerte gestern an das Engagement des Hamminkelner Grünen-Politikers für die Kinder- und Jugendarbeit. „Hans Reimann setzte sich bereits in den 90er Jahren ein, gründete 1997 gemeinsam mit weiteren Aktiven aus der Kinder- und Jugendarbeit den Förderverein Juze und übernahm den Vorsitz“, erinnert sie. Ziel der Vereinsgründung war unter anderem, die Jugendarbeit aus den in die Jahre gekommenen Containern am alten Sportplatz an der Brüner Straße in neuen Räumlichkeiten zu verorten und die Jugendarbeiter der verschiedenen Träger zu einem Team zusammen zu führen. „Mit seinem Tod verliert die Offene Jugendarbeit einen Förderer, Ideengeber und Unterstützer“, schrieb Nehling. Reimann setzte sich auch beim HVV – Hamminkelner Verkehrsverein – und kümmert sich um das Erscheinen von „Hamminkeln ruft“.