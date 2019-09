Diskussion im Ortsteil : Handel in Dingden fühlt sich abgehängt

Dingden Der Dingdener Dorfentwicklungsverein hat eine interessante Ausstellung eröffnet und dabei mit Fachleuten über „gute Geschäfte“ diskutiert.

Richtig interessant wurde es zum Schluss in der Podiumsdiskussion. Denn dass der Einzelhandel in Dingden funktioniert und Leben ins Dorf bringt, ist das eine. Das andere ist, dass die Gewerbetreibenden im Ort – so wie überall – mit der Online-Konkurrenz zu kämpfen haben und sich auf den Erlebniskauf im dörflichen Rahmen einrichten müssen. Oder wie es Christa Scheper vom veranstaltenden Verein Dorfentwicklung sagte: „Die Kunden wollen das Gespräch, wollen betreut werden und Beratung. Das erfordert viel persönlichen Einsatz und Kreativität.“ Auch Events wie die verkaufsoffenen Sonntage, erfolgreich dank starker Vereinseinbindung, und gute sowie oft noch inhabergeführte Geschäfte.

Der Blick Dingdens geht aber auch – nicht ohne Sorgen – Richtung Zentrale Hamminkeln. Dort wird an der Raiffeisenstraße gebaut und am Rathaus geplant – viel Verkaufsfläche entsteht. „Das Gefühl ist, woanders gehen die Dinge schneller und leichter, während man uns nicht wirklich ernstnimmt“, sagte Agnes Küpper. Ziel müsse daher ein runder Tisch mit der Stadt sein, um den Handel vor Ort zu befördern. Da sei noch „Luft nach oben“.

Info Gründe für Leerstände in Städten und Dörfern Neues Leben Mit der Ausstellung „Gute Geschäfte – Was kommt nach dem Einzelhandel?“ thematisiert Stadt-Bau-Kultur NRW Gründe für Leerstände. Der Einzelhandel werde nicht komplett aus dem Stadtbild verschwinden, heißt es. Es gebe aber Projektideen, die leere Ladenlokale nutzen und gleichzeitig wieder neues Leben ins Quartier bringen würden.

Ein Mittel zur dörflichen Attraktivität ist es, Baukultur zu erhalten und zu verbessern. So wie es die Dorfentwickler an der Weberstraße mit dem Ensemble rund ums alte Lehrerhaus tun. Der sich entwickelnde Treffpunkt rückt mit dem Projekt „Baukulturstelle“ in den Fokus. In diesem Zusammenhang kam es zu einer kleinen Ausstellung von Stadt-Bau-Kultur NRW, die nun in leerstehende Ladenlokale und Geschäfte Dingdens weiterwandert.

Inhaltlich aufgewertet wurde die Eröffnung zum Thema „Gute Geschäfte. Was kommt nach dem Einzelhandel?“ mit einem Vortrag von Stephan Gudewer vom Planungsbüro Stadtguut Bochum und der Einführung von Florian Heinkel von Stadt-Bau-Kultur NRW. Einzelhandel und damit Nahversorgung werde bleiben, hieß es, aber die prägende Rolle abgelöst durch einen Mix mit mehr Dienstleistung, Handel, Gewerbe, Wohnen und dem Modell „Oben wohnen, unten arbeiten“ – wobei sich eine vielfältige Nutzung von Ladenlokalen vorstellen lässt. In Zeiten des Homeoffice müsse dies die Stadtentwicklung im Blick haben, so Gudewer. Voraussetzungen seien gute Kommunikation der Beteiligten, Augenhöhe mit der Kommune als Partner, Finanzierungs- und Fördermodule und vorausschauendes Handeln. Letzteres meint Chancen erkennen und nutzen.