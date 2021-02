Verlosung vom Lions-Club-Adventskalender : Hauptgewinner spendet seinen Preis an Mitarbeiter des Krankenhauses

Hauptgewinner spendet seinen Preis an Mitarbeiter des Krankenhauses

Willi Flores übergibt den Gutschein zurück an den Lions Club. Foto: Thomas Hesse

Hamminkeln Willi Flores ist der Hauptgewinner der Verlosung des Lions-Adventskalenders 2020. Sein Gewinn, immerhin 1000 Euro, gibt er an Ärzte und Pfleger weiter, die sich während der Pandemie um Corona-Patienten kümmern.

Willi Flores aus Hamminkeln ist der Hauptgewinner der Verlosung des Lions-Adventskalenders 2020. „Seine Freude über den Gewinn war riesig“, wie Daniel Hartmann als Präsident des Lions Clubs berichtet. Flores hatte gleich eine Idee, was er mit dem Gewinn anfangen kann. Statt den Reisegutschein im Wert von 1000 Euro einzulösen, spendete er den Betrag lieber an Mitarbeiter der Intensivstation im Evangelischen Krankenhaus in Wesel.