Nach tödlichen Unfällen an der Bahnlinie Info-Abend zum „Bocholter“ soll offene Fragen klären

Info

Rückblick An den Bahnübergängen auf der Strecke des „Bocholters“ gab es bereits einige tödliche Unfälle. Am 8. Juni 2023 verunglückte einen 78-jährige aus Bocholt am Bahnübergang „Döringer Feld“ in Hamminkeln tödlich. In 2022 hatte es zudem am unbeschrankten Bahnübergang in Lankernbrok einen tödlichen Unfall mit einem Zug gegeben, damals war eine 44 Jahre alte Radfahrerin gestorben. 2020 waren am selben Übergang drei Menschen gestorben, nachdem ihr Auto vom Regionalexpress erfasst worden war.