Neuer Stipendiat für das Schloss Ringenberg : Spanier auf Spurensuche am Niederrhein

Schloss Ringenberg ist ab März wieder Wirkungsstätte für einen schreibenden Gast. Foto: Klaus Nikolei

Ringenberg Für Álvaro Parilla Álvarez beginnt am 1. März seine Residenzzeit am Schloss Ringenberg. Der Autor und Regisseur folgt bei dem kulturellen Projekt den Spuren seines Onkels, der vor 60 Jahren sein Glück am Niederrhein suchte.

Die Geschichte des aufstrebenden Kunst- und Kulturortes Schloss Ringenberg geht weiter. Ab dem 1. März heißt es wieder „Stadt. Land.Text“. Zehn schreibende Frauen und Männer sind für vier Monate in die zehn NRW-Kulturregionen eingeladen, um diese zu erkunden, die dort lebenden Menschen kennenzulernen und ihre Eindrücke in literarische Texte einfließen zu lassen. So entsteht ein buntes Kaleidoskop der Vielfalt unseres Bundeslandes, das in Blog- und Social Media-Einträgen und schließlich in einer Anthologie veröffentlicht wird.

Zum Ort der Kultur gehört in diesem Reigen auch das Schloss Ringenberg. In der letzten Residenzphase 2020 war die Kölnerin Carla Kaspari aufs niederrheinische Land gezogen. Alle zwei Jahre wird die kulturelle Residenz fortgeführt. „Wir freuen uns, den Drehbuchautor, Autor und Regisseur Álvaro Parrilla Álvarez auf Schloss Ringenberg am Niederrhein zu begrüßen“, heißt es nun von den Teams Kulturraum Niederrhein und Kunst- und Kulturort Schloss Ringenberg.

Álvaro Parrilla Álvarez sucht Spuren seines Onkels Foto: Facundo V. Scalerandi

Info Alle zwei Jahre ist das Schloss Residenzort Förderung Alle zwei Jahre bringt stadt.land.text NRW zehn Schriftsteller- und -innen für vier Monate in die zehn Kulturregionen Nordrhein-Westfalens. Zurück geht das Projekt auf eine Idee der Kulturregion Aachen. Sie hat das Format erprobt und 2017 – anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Förderprogramms Regionale Kulturpolitik NRW – erstmals für die zehn Kulturregionen Nordrhein-Westfalens federführend umgesetzt. Frei Im Jahr 2020 entwickelte sich stadt.land.text NRW programmatisch weiter und rückte das freie künstlerisch-literarische Schaffen von Autoren in den Vordergrund. Vor zwei Jahren war am Schloss Ringenberg die Autorin Carla Kaspari zu Gast. Die Residenz-Phase von März bis Juni 2022 findet unter der Leitung der Kulturregion Münsterland statt.

Parrilla Álvarez ist 2015 aus Sevilla nach NRW gekommen, um an der Kunsthochschule für Medien Köln ein Studium der Regie und des Drehbuchs aufzunehmen. Am Niederrhein begibt er sich nun auf eine Spurensuche: Vor 60 Jahren emigrierte sein Großonkel Manolo nach Deutschland, lebte im Rheinland und am Niederrhein, fand fernab Spaniens eine neue Heimat. Viel ist über ihn nicht bekannt, denn einziger Anhaltspunkt ist, dass er engagiert in einem Orchester am Niederrhein spielte. Eine detektivisches Ausgangsszenario also.

„Die dünne Hinweislage ist ein Ansporn für Autor Parrilla Álvrez, tief einzutauchen in die eigene Familiengeschichte und die Verwebung mit den Niederrheinlanden“, sagen die Veranstalter. Auf biografischer Spurensuche sollen Landschaft und Menschen, Fiktion und Realität verschmelzen zu einer literarischen Begegnung mit unserer Kulturregion, ihren Eigenarten und Liebenswürdigkeiten und mit Menschen, die in die Ferne aufbrachen und in fremden Ländern eine Heimat fanden.

Bis Ende Juni wird Parrilla Álvarez sich auf eine biografische Reise begeben, ein durchaus spannender Einsatz. Am Ankunftstag seiner Residenzzeit wartet auf ihn die hübsche Erfindung des Willkommens­cafes. Dann können Gäste ihn kennenlernen und er den Ort, an dem er zeitweise leben wird. Bürgermeister Bernd Romanski wird den Niederrhein-Stipendiaten begrüßen. Wer kommt da in die niederrheinische Landschaft mit welchen kulturellen Ambitionen?

Álvaro Parrilla Álvarez, Jahrgang 1983, ist literarisch und kulturell vielseitig, er ist Drehbuchautor, Autor und Regisseur mit einer Leidenschaft für Musik, Film und Literatur. Er studierte Medienwissenschaften an der Universität von Sevilla, wo er seine ersten Kurzfilme drehte und schrieb. Für die Arbeit an seinem Kurzfilm „Goldfische“ kam er 2014 nach Deutschland und absolvierte ein Studium in Drehbuch und Regie an der Kunsthochschule für Medien in Köln. Danach drehte er die Kurzfilme „Interkosmos“ (2020) und „Viereinundfünfzig“ (2022). Filmisch und plakativ ist auch die Überschrift über sein Vorhaben: Unter dem Titel „Zwei Andalusier im Wilden Westen“ will er während seiner Residenz den Spuren seines Großonkels Manolo nachgehen. Da gibt es offensichtlich viel persönliche Distanz zu überwinden. Denn Manolo lebte fünf Jahrzehnte in der Region, in der er Arbeit fand, und wurde so für seine Familie ein Fremder.