Hamminkeln : Liberale stärken Bürgermeister Romanski den Rücken

Hamminkeln SPD-Bürgermeister Bernd Romanski genießt in Hamminkeln auch das Vertrauen der FDP. Dies haben die Liberalen bei ihre Wahlversammlung für den Urnengang im Herbst bekräftigt.

Vorangegangen war eine „flammende Rede“, so FDP-Fraktionsvorsitzender und Spitzenkandidat Armin Marth, des Bürgermeisters, der seine Ziele für die kommenden fünf Jahre vorstellte und nach Meinung der Delegierten alle wichtigen Themen der Stadt beleuchtete. „Als „einer von uns hat Romanski bei allen wichtigen Projekten und in Ausnahmesituationen wie Isselhochwasser und Flüchtlingskrise sowie aktuell auch beim Management in Zeiten von Corona unter Beweis gestellt, dass er es kann“, so Marth. Diese Probleme seien längst noch nicht gelöst, deshalb sei es wichtig, dass er „unser Bürgermeister bleibt“.