Nutzung von Räumlichkeiten : Hamminkelns Feuerwehr hat Stress mit dem Kreis Wesel

Hamminkelns Feuerwehr bei der Arbeit bei einem Brand in Hamminkeln. Foto: Feuerwehr Hamminkeln

Hamminkeln Die gute Nachricht trotz Stresses mit dem Kreis: Hamminkelns Feuerwehr hat auch ohne Ausbildung genug Maschinisten. Fragt sich nur, wie lange noch.

Der Kreis Wesel muss für die Nutzung der Hamminkelner Feuerwehr-Infrastruktur etwa zu Ausbildungszwecken zahlen, weil für die Stadt Kosten anfallen. Das fand der Feuerschutzausschuss am Donnerstagabend nachvollziehbar, auch wenn es in anderen Kreis-Kommunen anders läuft. Doch der Kreis hat im Gegenzug die Ausbildung zum Maschinisten in der Isselstadt nicht nach Plan durchgeführt, wie Ordnungsdezernent Robert Graaf auf gezielte Nachfrage aus der Politik sagte. Obwohl es die Aufgabe der Kreisverwaltung ist. Für den Ausschuss lag ein Zusammenhang nahe, auch wenn sich dieser nicht konkret nachweisen ließ.